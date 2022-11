Победителите на "Евровизия" - украинската фолклорна рап група "Калуш Оркестра", сега има турне в Европа, за да събере средства за Украйна. Днес и утре са и в България, съобщи БНТ.

"Ние пътуваме на нашите концерти, с QR-код събираме пари сега за генератори за ток, помощ за Украйна, за въоръжените сили. Сега сме на концерт в София, утре ще сме във Варна. Ще запалим залата, вие ще си почините морално и ще помогнете на Украйна. Слава на Украйна!", каза Тимофей Музичук - член на "Калуш Оркестра". From winning #Eurovision to hopping onto the 2022 #MTVEMA stage & red carpet – it's Kalush Orchestra 🇺🇦 pic.twitter.com/3lTXi1GRAa — MTV (@MTV) November 13, 2022