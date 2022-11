Дженифър Лопес издава продължение на албума си "This is Me"

Певицата и актриса Дженифър Лопес обяви, че издава продължение на албума си "This is Me" от 2002 г., предаде Ройтерс.

Новата продукция ще се казва "This Is Me... Then" и е планирано да се появи на пазара през 2023 г., съобщава БТА.

53-годишната изпълнителка сподели видео в социалните мрежи, в което пресъздава обложката на албума от 2002 г. - облечена е в розови блуза и шапка, преди да се появи в сегашната си визия. През цялото време Лопес казва: "Това съм аз тогава ... това съм аз сега".

Албумът от 2002 г., в който са включени хитове като "Jenny from the Block" и "All I Have", е вдъхновен от връзката на Дженифър Лопес с актьора Бен Афлек. Двойката, известна и като "Бенифър", тогава обяви годежа си. Сватбата обаче беше отменена през 2003 г. и няколко месеца по-късно Лопес и Афлек се разделиха.

Любовта им се възроди миналата година и те се ожениха това лято.

В публикацията си в Инстаграм Лопес посочва, че в новия албум ще има 13 песни, като една от тях е със заглавие "Dear Ben pt. ll".