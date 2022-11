Маймуни в Тайланд пируваха с повече от два тона плодове, зеленчуци и десерти. Това се случи в рамките на ежегодния фестивал в Античния град на маймуните. Близо 4 хиляди макаци бяха "почерпени" по време на събитието. 🐒 Video clip of the Monkey Party in Lopbur this morning. This takes place on the last Sunday of November every year. There are rounds at 10am, 12pm, 2pm and 4pm. #Thailand pic.twitter.com/KWOoO4Ntwm — Richard Barrow (@RichardBarrow) November 27, 2022

Всяка година местните жители харчат хиляди долари, за да организират фестивала, като по този начин искат да покажат благодарност към животните. В събитието се включиха и музиканти, а гладните маймуни скачаха и се катереха върху подносите, предаде Нова тв. Some photos of today’s Monkey Party in Lopburi. Next year it will be on 26th November 2023. Make a note in your diary. It’s an easy day trip from Bangkok by train. Or stay overnight and explore the city as well. #RailTourism #Thailand pic.twitter.com/BaocLB9oob — Richard Barrow (@RichardBarrow) November 27, 2022