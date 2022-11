Певицата Бионсе триумфира на наградите "Соул трейн"

Певицата Бионсе е големият победител на наградите "Соул трейн", които отличават постижения на афроамерикански изпълнители, съобщи сайтът на сп. "Билборд".

Бионсе спечели три награди.

Изпълнителката за четвърти път триумфира с приза за албум на годината, присъден й този път за "Renaissance". Бионсе прибави към колекцията си трета награда "Соул трейн" за песен на годината за "Break My Soul", както и отличието за най-добро сътрудничество за "Make Me Say It Again, Girl" с Роналд Айсли и "Айсли брадърс".

Това е петата поредна година, в която самостоятелна изпълнителка печели наградата за албум на годината. Преди Бионсе с "Renaissance" с приза триумфираха певиците Хър (Габриела Уилсън) с едноименния си албум "H.E.R.", Лизо с "Cuz I Love You", Съмър Уокър с "Over It" и Джасмин Съливан с "Heaux Tales".

Бионсе не присъства на наградната церемония, записана по-рано през месеца в "Орлиънс арина" в Лас Вегас и излъчена през уикенда от телевизия БЕТ (Блек ентъртейнмънт телевижън) и платформите й. Водещ на шоуто беше актьорът и комик Дион Коул.

На церемонията за най-добър нов изпълнител беше обявена нигерийската певица и авторка на песни Темс.

Лизо спечели наградата за най-добро денс изпълнение за "About Damn Time".

Дуото "Силк соник" грабна приза за видео на годината за "Smokin Out the Window".

Джасмин Съливан за втора поредна година получи отличието за най-добра ритъм енд блус/соул изпълнителка. В съответната категория при мъжете победител стана Крис Браун, предаде БТА.

Музикантът, автор на песни и актьор Морис Дей, най-известен като вокал на групата "Тайм", беше удостоен с приза "Легенда". Момичешката група "Екскейп" получи приза "Дама на соул музиката".