Майли Сайръс навърши 30 години днес. В своя фейсбук профил певицата сподели снимка, на която усмихната държи торта.

"Благодарна съм за цялата любов и мили пожелания за рождения ми ден", написа тя под своя пост. 30. Thankful for all the love and kind birthday wishes. 💕 Публикувахте от Miley Cyrus в Неделя, 27 ноември 2022 г.