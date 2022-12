"Ролинг стоунс" издава албум с най-големите си хитове на живо

Рок групата "Ролинг стоунс" планира да издаде албум с "най-големите хитове, изпълнени на живо", както го определят музикантите, с участието на Лейди Гага, Брус Спрингстийн, Гари Кларк младши и "Блек кийс", предаде БТА, като се позова на Асошиейтед прес.

Продукцията ще излезе следващата година.

"GRRR Live!" съдържа песни, записани на живо на 15 декември 2012 г. в Нюарк, Ню Джърси. Тогава се включват "Блек кийс" ("Who Do You Love?"), Гари Кларк и Джон Мейър ("Going Down"), Лейди Гага ("Gimme Shelter"), Мик Тейлър ("Midnight Rambler") и Брус Спрингстийн ("Tumbling Dice").

Изявата е излъчена само заплащане през 2012 г. и не е била достъпна по друг начин за феновете, предаде БТА.

В концерта са включени и някои от най-големите хитове на "Ролинг стоунс", сред които "It's Only Rock'n' Roll (But I Like It)", "Honky Tonk Women", "Start Me Up", "Sympathy For the Дявол“ и "(I Can't Get No) Satisfaction".

Колекцията от 24 песни ще бъде пусната на пазара 10 февруари 2023 г. в различни формати, включително и на винил, отбелязва Асошиейтед прес.