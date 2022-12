Педро Паскал и Бела Рамзи от “Игра на тронове” отново в общ проект – “Последните оцелели”

Сериалът е адаптация на едноименната видеоигра

Двайсет години след унищожаването на съвременната ни цивилизация наемникът Джоел (в ролята Педро Паскал) получава задачата нелегално да изведе 14-годишното момиче Ели (Бела Рамзи) от карантинната зона. Джоел се заема с тази поръчка само заради парите, но впоследствие това се превръща в мисия двамата да прекосят САЩ и най-вече да оцелеят, като разчитат един на друг.

Това накратко е сюжетът на новия сериал на HBO “Последните оцелели” (The Last of Us), който е адаптация на едноименната видеоигра от 2013 година.

В ролята на наемника Джоел влиза чилиецът Педро Паскал. Актьорът направи голямо впечатление с участието си в четвъртия сезон на хитовия сериал “Игра на тронове” като Оберин Мартел, принца от Дорн. Много от почитателите на тази продукция ще се сетят и за онзи впечатляващ двубой именно между Оберин и Грегор Клегейн, така наречения Планината. След участието си там Паскал се появява и в друг хитов сериал като Хавиер Пеня в поредицата за Пабло Ескобар - “Наркос” на “Нетфликс”. Актьорът има забележително участие и в още една нашумяла продукция - “Мандалорианецът” (The Mandalorian) на Disney +.

Бела Рамзи, която играе 14-годишната Ели, всъщност в истинския живот е на 19 години. Младата актриса прави своя дебют в актьорската кариера с ролята си на Лиана Мормонт в шестия сезон на “Игра на тронове”. Тогава тя е едва на 13 години, но толкова добре се представя, че от продукцията я връщат и за следващите два сезона с епизодични участия. Паскал и Рамзи обаче не са се засичали в общи сцени в “Игра на тронове”.

Младата актриса участва и в друг сериал на HBO - “Тъмните му материи”, чийто трети и финален сезон ще тръгне по стрийминг платформата от 6 декември.

Нийл Друкман, който стои зад едноименната видеоигра, и Крейг Мейзин, сценарист и изпълнителен продуцент на сериала “Последните оцелели”, работят заедно по продукцията.

Композиторът на музиката към видеоиграта Густаво Сантаолала ще е автор и на музиката към сериала, съобщава световният сайт за филми и сериали IMDb.

Първият сезон на новата продукция “Последните оцелели” ще е от 9 епизода и ще е наличен от 16 януари в стрийминг платформата HBO Max.