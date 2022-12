Плеймейтката Николета Лозанова отпразнува рождения си ден с бляскав тоалет.

Лозанова навърши 35 години с празненство в тесен кръг и зарадва почитателите си единствено с няколко свои снимки, на които позира до тортата. View this post on Instagram A post shared by Nikoleta Lozanova (@nikoleta_lozanova)

"Благодаря на всички за пожеланията за рождения ми ден. Направихте ме много щастлива", пише Лозанова в Инстаграм профила си.