Принц Хари и Меган Маркъл с приз за защита на човешките права

Британският принц Хари и съпругата му Меган Маркъл получиха наградата за защита на човешките права „Пулс на надежда“ ("Ripple of Hope") в Ню Йорк, предаде Ройтерс.

Призът им се връчва за тяхната ангажираност с каузи като расовата несправедливост и психичното здраве.

Британските кралски особи получиха наградата от правозащитната фондация „Робърт Ф. Кенеди“ , която почита лидери в държавното управление, бизнеса, правния свят и развлекателната индустрия, които са показали "непоколебима ангажираност към социална промяна".

Кери Кенеди, президент на фондацията и дъщеря на убития американски сенатор Робърт Ф. Кенеди, каза, че херцогът и херцогинята на Съсекс са проявили „невероятна смелост“ да говорят открито за своя опит с расовата несправедливост и психичните заболявания, предаде БТА. Thoughts and prayers for anyone who believed that a little dress-up party was going to overshadow the real Queen 💁🏽‍♀️#RippleOfHopeAward #PCAs #HarryandMegan pic.twitter.com/mw1Ta9uJf4 — Julieth ❀ (@troubleshade) December 7, 2022

Кралските особи казаха в изявление, че „малката вълна надежда може да се прерастне в цунами от промени“.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски също беше сред лидерите, отличени от организацията.