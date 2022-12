Актрисата и певица Милица Гладнишка и джаз изпълнителят Павел Терзийски за първи път ще бъдат в дует на предпразничния концерт на Бигбенда на БНР с диригент Антони Дончев на 11 декември в софийски клуб. Те ще изпълнят коледни класики като Let it Snow, Have Yourself A Merry Little Christmas и други.