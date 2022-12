Искрата между Хари Стайлс и Кендъл Дженър е пламнала отново?

Хари Стайлс и Кендъл Дженър са отново без половинки. Вътрешен източник на Heat World разкрива, че искрата между бившите половинки отново е пламнала и те отново се срещат.

"Хари ѝ писа веднага след като научи за раздялата ѝ, а тя веднага му отговори. Оттогава двамата се срещат, когато графиците им позволяват", разкрива още източникът. PROOF KENDALL AND HARRY ARE TOGETHER (AGAIN) - A THREAD pic.twitter.com/yeTH5b7wOL — 𝐞𝐦 (@eyesdeceive) June 3, 2020

28-годишният Хари наскоро се раздели с 38-годишната филмова режисьорка Оливия Уайлд след две години драма и публични конфликти. След като се запознаха на снимачната площадка на филма "Не се притеснявай, скъпа", двамата се събраха. Твърди се, че Оливия е скъсала с дългогодишния си партньор 47-годишния Джейсън Судейкис именно заради Стайлс.

В рамките на няколко дни, след като екипът на Хари потвърди за раздялата му с Оливия, 27-годишната Кендъл разкри, че тя също тихомълком се е разделила с 26-годишната звезда от НБА Девин Букър. Близки до двойката заявиха, че причината за това са натоварените им графици.

Източникът разкрива, че Хари и Кендъл не искат нищо сериозно. Тази схема е работила за тях през годините няколко пъти преди това и те се доверяват напълно един на друг.