Ар Кели пусна нов албум, наречен "I Admit It", в Spotify и Apple Music. Някои от песните в албума датират от 2018 г., но до днес съществуваха само в Soundcloud.

Не е ясно защо Spotify и Apple са позволили на певеца да качва нови материали, а също така не е известно кога певецът е записал песните, след като Кели продължава да е в затвора по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

През юни той беше осъден на 30 години зад решетките, съобщи dariknews.