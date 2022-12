Скандалната Ники Минаж навърши 40

Ники Минаж е сред най-известните имена в света на рапа и музиката като цяло. Още с първия си албум успява да се отличи сред множеството и оттогава прожекторите не спират да греят над нея. Минаж е дръзка, провокативна, както във визията си, така и в текстовете си.

Истинското ѝ име е Оника Таня Мараж и е родена на 8 декември 1982 г. Тя и семейството ѝ са от малките карибски острови Тринидад и Тобаго. Първоначално тя и брат ѝ живеели с баба си и своите 11 братовчеда в Сейнт Джеймс. Ники е на пет години, когато тя и брат ѝ отново заживяват с майка си в Южна Ямяйка, Куийнс. Споделя, че домакинството им не е било строго и че донякъде ѝ се иска да беше обратното. Започва да учи в училището за музика и изкуство, а след като завършва, решава да поеме по пътя на актьорското майсторство. Участва в постановката "In Case You Forget" през 2001 г. в местен театър. Nicki Minaj’s former ‘Hoodstars’ group member LOUSTAR, shares a never before seen throwback pic of them for her 40th birthday. pic.twitter.com/WyaBPBnOfP — Rap Alert (@rapalert6) December 8, 2022

Когато е тийнейджърка Минаж забременява и прави аборт. Говори за това в песните си "All Things Go" и "Autobiography". Въпреки че това нейно действие продължава да я преследва, не съжалява за избора си. На 19 години има проблеми с актьорската си професия затова започва да работи на различни места, сред които е ресторантът "Red Lobster". Уволняват я поне 15 пъти, защото е имала проблеми с клиенти заради особения си темперамент.

Музикалната ѝ кариера няма стремителен старт. Изпраща песните си на различни изпълнители в платформата My space, с надеждата да се появи възможност. По този начин "Dirty Money Entertainment" я откриват и тя започва да използва псевдонима Ники Минаж. Започва с три касети: "Playtime Is Over" (2007), "Sucka Free" (2008) и "Beam Me Up Scotty" (2009). "I Get Crazy" е първият ѝ хит, след което рапърът Lil Wayne я открива и благодарение на него тя подписва договор със звукозаписната му компания. HAPPY BIRTHDAY @NICKIMINAJ to become the first female rap billionaire! pic.twitter.com/ZO55g7Wb7I — Rap Alert (@rapaIert6) December 8, 2022

Постепенно се прочува с колаборации докато през 2010 г. не издава първия си албум "Pink Friday", който става втори, а по-късно и първи в "Топ 200", класацията на Билборд. Песента "Super Bass" първоначално не постига успех сама по-себе си, но когато е издадена и като сингъл достига трето място в САЩ. Първата си VMA награда получава през 2011 именно за тази песен, а преди това е номинирана и за две награди "Грами".

Вторият ѝ албум "Pink Friday: Roman Reloaded" (2012 г.) също покорява класациите, а песента "Starships" стига до пето място в класацията "Топ 100" на Билборд. Минаж е първата рапърка, която прави солово изпълнение на наградите "Грами", но изпълнението ѝ през 2012 е толкова предизвикателно с представената тема за екзорсизма, че дори Американската католическа църква изразява своето недоволство.

Две години по-късно излиза третият ѝ албум "The Pinkprint", който също жъне успех в класациите. Отличаваща се песен от него е "Anaconda", чието видео не само стига рекорден брой гледания за денонощие, но става и сред най-обсъжданите за времето си. Видеоклипът е скандален, а текстът... меко казано вулгарен.

През 2018 г. излиза четвъртия ѝ албум "Queen". Той също успява да се задържи на добро място в класациите, но това не ѝ стига. В първите седмици толкова е била разочарована, че започнала да обвинява Травис Скот (чийто албум втора седмица бил на върха), че успехът му се дължи единствено на богатата му половинка Кайли Дженър докато тя е трябвало да вложи "кръв и пот", за да постигне успехите си. Малко преди да го издаде създава и собствено радио шоу "Queen Radio". Happy 40th birthday to the best & most iconic female rapper of all time Nicki Minaj. 👑 pic.twitter.com/HF28RB69Yk — Pop Base (@PopBase10) December 8, 2022

Ники Минаж се връща към актьорското майсторство макар и за кратко. Първят филм, в който участва е "The Other Woman" (2014 г.), а две години по-късно и в "Barbershop: The Next Cut" (2016 г.). Освен това се изявява и в анимационните филми "Ледена епоха 2: Разтопяването" и "Angry Birds 2", пише dir.

През годините Ники Минаж участва в много колаборации, които в последствие стават хитове. Сред най-известните са "Bang, Bang", "Woman like me", "Side to side", "Hey mama" и други. Най-честите ѝ колаборации са тези с Ариана Гранде, както и с Дейвид Гета, който ѝ дава възможност да изпъкне и извън рамките на рапа.

Начинът ѝ на рапиране се различава с това колко е бърз и употребата на различни образи, както и различни акценти. На критиците им прави впечатление умението ѝ да си "играе" с гласа си по интересен и забавен начин подобно на някой анимационен герой. През годините експериментира със стила си като прави опити да навлезе в електронния поп и с чисто пеене.

Приемането на различни образи е нещо, което прави още от дете, когато родителите ѝ се карали. Влизала в свой собствен свят и се превръщала в друг герой. В живота и в музиката има различни лица, които показва според ситуацията. През годините има много примери за подражание като един от най-големите е дългогодишният ѝ партньор и приятел Lil Wayne:

"Не бих могла да си представя кариерата си, креативния си дух без Wayne" казва тя.

Освен с изкуството си Минаж е известна и със скандалната си натура. Винаги успява да се въвлече в някакъв тип драма или скандал независимо дали е личен или не. Един от тях е свързан със съпруга ѝ Кенет Пети, който е осъден за изнасилване още преди няколко години. Делото се повдига отново съвсем наскоро, а Ники Минаж го защитава като в същото време обижда жертвата.

Друг скандал е свързан с Джеси Нелсън от британската поп група "Little Mix". В живо излъчване от профила си в Инстаграм я защитава от обвиненията в blackfishing (когато бял човек се прави на чернокож или мулат), въпреки че винаги е била против това и напада Ли-Ан (единствената реална чернокожа в групата), обвинявайки я в неща, които не са верни.

Враждата ѝ с Карди Би пък започва още в началото на кариерата ѝ и до днес все още е в пълна сила. Двете рапърки се борят за първите места в класациите, а острите им характери винаги се сблъскват по неприятен начин.