Катрин Зита-Джоунс се похвали с порасналия си син

Катрин Зита-Джоунс със зашеметяващо присъствие на червения килим след дълго отсъствие.

След като наскоро актрисата сподели няколко снимки от ценното време, което прекарва с 19-годишната си дъщеря Карис Дъглас, сега Катрин Зита-Джоунс реши да се похвали с порасналия си 22-годишен син Дилън, който придружи майка си на червения килим, пише NOVA.