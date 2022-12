Мария Бакалова връчи статуетка на Европейските филмови награди (Видео)

Българската актриса Мария Бакалова впечатли на 35-ите Европейски филмови награди, които се проведоха в събота в исландската столица Рейкявик. Бакалова връчи наградата в анимационната категория.

Актрисата не остана незабелязана в бляскавата си черна рокля на ливанския дизайнер Georges Chakra. View this post on Instagram A post shared by Maria Bakalova (@mariabakalovaofficial)

"Каква огромна чест е да имам възможност да се срещна с толкова много от моите идоли и дори да представя награда. Артисти, чието изкуство е докоснало идеите ми за живота и които са ме вдъхновили да стана актриса и да правя изкуство", написа Бакалова в профила си в Инстаграм.

Българският режисьор Явор Гърдев също беше специален гост на церемонията.