Вижте кои са най-добрите филми за 2022 г.

Преди броени дни избора си за филми на годината оповести Американският филмов институт (АФИ). The wait is over! Announcing the best films and TV programs of the year. #AFIAWARDShttps://t.co/5rn6QGAAw6 — AFI (@AmericanFilm) December 9, 2022

Топ 10 на Американският филмов институт включва "Аватар: Природата на водата", "Елвис", "Всичко навсякъде наведнъж", "Семейство Фейбълман", "Не!", драмата "Нейната дума" за разкритията срещу холивудския продуцент Харви Уайнстийн, "Лидия Тар" с Кейт Бланшет, "Топ Гън: Маверик", "Жената воин" и "Жените говорят".

Наблюдателите не пропуснаха да отбележат, че извън списъка на АФИ остават продукции като "Вавилон", "Тил", "Китът", "Вади ножовете 2".

Специална награда филмовият институт присъди на "Баншите от Инишерин" на майстора на черната комедия Мартин Макдона с Колин Фарел и Брендън Глийсън. Отличието се дава на творби с висока стойност, които не подлежат на избиране според критериите за наградите на АФИ. Призовете ще бъдат раздадени на традиционен гала обяд на 13 януари 2023 г. в хотел "Фор сизънс" в Бевърли хилс.

Американският Национален съвет на кинокритиците избра друго дългоочаквано продължение - "Топ Гън: Маверик", за филм на годината. Списъкът на професионалната организация с най-добрите филми на 2022 г. включва "След слънце", "Аватар: Природата на водата", "Баншите от Инишерин", "Всичко навсякъде наведнъж", "Вади ножовете 2", индийския епос "RRR", биографичната лента "Тил" за активистката Мейми Тил-Брадли, "Жената воин" и "Жените говорят".

Националният съвет на кинокритиците е основан през 1909 г. като организация с идеална цел, която подкрепя филмите като форма на изкуство и развлечение. Носителите на наградите се определят от над 100 кинодейци, преподаватели и студенти по филмово изкуство, почитатели на седмото изкуство, предаде Вести.бг.

Сред отличените от професионалната организация се наредиха Мишел Йео (най-добра актриса за изпълнението си във "Всичко навсякъде наведнъж"), Колин Фарел (най-добър актьор за "Баншите от Инишерин), Стивън Спилбърг (най-добър режисьор за "Семейство Фейбълман"), Джанел Моне (най-добра актриса в поддържаща роля за "Вади ножовете 2"), Брендън Глийсън (най-добър актьор в поддържаща роля за "Баншите от Инишерин).

В началото на месеца Дружеството на нюйоркските филмови критици избра за филм на годината "Лидия Тар" на режисьора Тод Фийлд с Кейт Бланшет като световноизвестната диригентка и композиторка.

Своята дума казаха и кинокритиците от Атланта, които избраха независимия феномен "Всичко навсякъде наведнъж" за филм на годината. Списъкът на организацията с десетте топ продукции на 2022 г. включва още "Семейство Фейбълман", "Баншите от Инишерин", "Лидия Тар", "RRR", "Топ Гън: Маверик", "Решение да си тръгнеш", "Жените говорят", "Вади ножовете 2" и "Не!". The best movies of 2022, now on @IndieWire, is the latest evidence that anyone who thinks this was a bad year for movies...well, you know. See these. https://t.co/zOCt4ciCp8 — erickohn (@erickohn) December 1, 2022

Професионалната организация нареди сред отличниците си и дуото Даниъл Шайнерт и Даниъл Куан (най-добър режисьор за "Всичко навсякъде наведнъж"), Кейт Бланшет (най-добра актриса за "Лидия Тар"), Колин Фарел (най-добър актьор за "Баншите от Инишерин"), Джанел Моне (най-добра актриса в поддържаща роля за "Вади ножовете 2"), Джонатан Ке Куан - бившето дете звезда, което се прочу с филмите "Дяволчетата" и "Индиана Джоунс и Храмът на обречените" (най-добър актьор в поддържаща роля за "Всичко навсякъде изведнъж"), "Вади ножовете 2" (най-добър актьорски състав).

Асоциацията на афроамериканските филмови критици също обяви своя списък с топ филми на годината, начело на който очаквано са "Жената воин", "Черната пантера: Уаканда завинаги", "Тил" и "Сидни" за легендарния чернокож актьор, активист и носител на "Оскар" Сидни Поатие. Листата на професионалната организация включва също продукции като "Еманципация", "Вади ножовете 2", "Всичко навсякъде наведнъж", анимацията "Уендъл и Уайлд".