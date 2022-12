"Аватар" и "Топ Гън" са сред номинираните за наградите "Златен глобус"

След като скандал и бойкот хвърлиха в безпорядък Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд и извадиха от телевизионния ефир годишните й отличия, наградите "Златен глобус" се готвят за завръщането си, обсипвайки с номинации филмите "Баншите от Инишерин" и "Всичко навсякъде наведнъж", съобщават Асошиейтед прес и Ройтерс.

Сред номинираните във филмовите категории са и дългоочакваните продължения на "Аватар" и "Топ Гън".

Номинациите за отличията, присъждани от Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд, бяха оповестени от актьора и комик Джордж Лопес и дъщеря му Маян Лопес по телевизия Ен Би Си, която отново ще излъчи церемонията за отличията през януари, предаде БТА.

Продукциите, номинирани в категорията за най-добър филм - драма, са "Семейство Фейбълман", "Топ Гън: Маверик", "Елвис", "Лидия Тар" и "Аватар: Природата на водата".

В категорията за най-добър филм - комедия или мюзикъл, ще се съревновават "Баншите от Инишерин", "Всичко навсякъде наведнъж", "Вади ножовете 2", "Вавилон" и "Идиотският триъгълник".

Историята за враждуващи приятели "Баншите от Инишерин" на майстора на черната комедия Мартин Макдона води по номинации за 80-ите награди "Златен глобус" с осем на брой. Следва екшън приключението "Всичко навсякъде наведнъж", чиято главна героиня се оказва последната надежда за спасяването на мултивселената с шест.

Сред номинираните за най-добър актьор във филмова драма е Брендън Фрейзър. Той обаче каза, че няма да присъства на наградната церемония, след като разкри, че през 2003 г. е бил опипван от Филип Бърк, дългогодишен член на Асоциацията на чуждестранната преса в Холивуд (HFPA) и неин бивш президент.

Наградите "Златен глобус" ще бъдат раздадени на 10 януари. Водещ на церемонията ще бъде комикът Джеръд Кармайкъл.

Тази година отличията се опитват да се върнат на сцената след разразил се скандал и бойкот от страна на Холивуд. Разследване на "Лос Анджелис таймс" в началото на 2021 г. установи, че по това време сред членовете на организацията няма чернокожи - разкритие, допълнено от други твърдения за етични нередности. Много звезди и студиа заявиха, че ще бойкотират шоуто. Актьорът Том Круз върна трите си статуетки.