Бургас посреща Нова година със звездата от Ямайка Прешъс Уилсън

Соул и диско изпълнителката от Ямайка Прешъс Уилсън ще бъде звездата в новогодишния концерт в Бургас на 31 декември.

Певицата ще изпълни някои от най-популярните си хитове като соло изпълнителка и като бек вокалист на соул и диско групата "Иръпшън". С нея Прешъс Уилсън записва най-големите си хитове като "I Can't Stand The Rain" и "One Way Ticket".

По-късно Прешъс Уилсън постига голям успех и със заглавната песен към филма "Перлата на Нил" с участието на Майкъл Дъглас, Катлий Търнър и Дани де Вито.

Новогодишният концерт, организиран от Община Бургас, ще започне в 22, 30 ч. Първи за настроението на публиката ще се погрижи бургаският диджей Simon Keye. Прешъс Уилсън се очаква да се качи на сцената малко след 23 часа.

В полунощ е предвидена празнична заря, която ще освети площада, а след това програмата ще продължи с изпълнения на оркестър "Странджа" със солист Жечка Сланинкова.

Под звуците на любими народни песни на площада ще се извие традиционното българско хоро.