Хенри Кавил няма да бъде вече Супермен

Актьорът Хенри Кавил беше отхвърлен от ролята на Супермен от новите шефове на DC Studios, по-малко от два месеца след като обяви завръщането си в ролята.

„Току-що имах среща с Джеймс Гън и Питър Сафран и това е тъжна новина за всички. В крайна сметка няма да се върна като Супермен“, каза Кавил. „Смяната на гарда е нещо, което се случва. Уважавам това“, продължи той в публикацията си в Instagram. "Джеймс и Питър трябва да изградят вселена. Пожелавам на тях и на всички, които участват в новата вселена, най-добрия късмет и най-щастливото богатство."

Гън и Сафран поеха DC Studios в края на октомври, точно след като Кавил се появи изненадващо като Човека от стомана по време на надписите на филма на Дуейн Джонсън „Черният Адам“.

След това британският актьор публикува видео, в което казва на феновете: „Исках да го направя официално и да съобщя, че се завръщам като Супермен“. Епизодичната роля в „Черния Адам“ е „само малка част от предстоящите неща“, добави той.

Спекулации за Джеймс Бонд

Кавил изигра легендарната роля във филма "Човек от стомана" от 2013 г., както и в "Батман срещу Супермен" от 2016 г. заедно с Бен Афлек и в "Лигата на справедливостта" през следващата година.

След съобщението някои фенове спекулираха, че актьорът вече е на разположение да поеме ролята на Джеймс Бонд - ако кастинг директорът му се обади.

39-годишният Кавил също обяви, че напуска сериала The Witcher на Netflix в края на октомври. Той ще бъде заменен от Лиъм Хемсуърт, съобщи VESTI.

В сряда Гън написа в Twitter: „Питър и аз имаме готова плоча за DC, за която не бихме могли да бъдем по-вълнуващи; ще можем да споделим вълнуваща информация за нашите първи проекти в началото на новата година. Сред тези в списъка е Супермен. В началните етапи нашата история ще се фокусира върху по-ранна част от живота на Супермен, така че героят няма да се играе от Хенри Кавил“. Той добави: „Но току-що имахме страхотна среща с Хенри и ние сме големи фенове и говорихме за редица вълнуващи възможности да работим заедно в бъдеще."