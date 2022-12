Продадоха на търг най-старите дънки в света за 114 000 долара (Снимка)

Продадоха на търг в американския град Рино дънки от ерата на „златната треска“. Те са намерени в сандък от парахода SS Central America, потънал през 1857 г. край бреговете на Северна Каролина, съобщава „Лос Анджелис таймс”.

Организаторите на търга нарекоха панталоните „най-старите дънки в света“. Те бяха продадени за 114 000 долара, въпреки разногласията на експертите за марката на дънките.

A Pair of Jeans from a 1857 Shipwreck Sell for $114,000 at Auction



The white button-fly jeans were among the 270 Gold Rush-era objects auctioned Reno at Holabird Americana. They were retrieved from the S.S. Central America, which sunk off the coast of North Carolina 1857. pic.twitter.com/6fZatMlruc — La Gazette Drouot – International (@Gazette_Inter) December 12, 2022

Откритият в кораба чифт е с 16 години по-стари от първия панталон, официално произведен от компанията Levi Strauss & Co. през 1873 г. В същото време е известно, че собственикът на марката Леви Щраус по това време е бил търговец на едро на галантерия, така че намереният елемент от сандъка може да е ранна версия на първия модел дънки, съобщи bTV.

Според описанието на партидата споменатите панталони се считат за едни от най-старите дънки, намирани някога. Те са на около 142 години и са запазили качеството си, т.е. все още могат да се носят.

От потъналия кораб също бяха извадени златни монети и слитъци, които впоследствие бяха обявени за продажба за 103 200 долара.