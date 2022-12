Над 93 хил. видеа в тикток с кючек на Фики Стораро (Видео)

Най-популярните клипчета са със свръхедри потребители, които тресат огромни шкембета

Един от тях прехвърли 57 млн. гледания

Този потребител пуска различни видеа с кючека на Фики. Едно от клипчетата му има 57 млн. гледания.

Кадър от друго видео, в което афроамериканец се тресе под звуците на парчето.

Кючекът на Фики Стораро “Чупки в кръста” е абсолютен хит в тикток. Само за няколко дни са качени над 93 хил. клипчета на потребители от цял свят, които вървят на припева:

Trrr stibidi dop dop dop dop dop

yes yes yes yes shtib shtibidi dip dibidi

wwww yes yes yes yes

Най-популярни са видеата със свръхедри мъже и тийнейджъри, които тресат огромните си шкембета и гърди под такта на кючека. Клипчетата имат милиони гледания, като едно от тях е видяно рекордните 57 млн. пъти. По-хилавите си правят фалшиви кореми и тъпчат под блузите дрехи или раници и също се снимат, като се тресат в ритъма на “Чупки в кръста”. Фитнес маниаците пък показват мускули със специално измислени движения в стила на тикток, но под ориенталските звуци. Видеата се снимат навсякъде - в тоалетни, в заведения, в супермаркети, на улицата, в класни стаи, в училищни коридори, на футболни игрища и т.н. Кючекът особено много се нрави на афроамериканците, които показват неистов възторг и много въображение във видеата си.

Фики Стораро пусна парчето преди два месеца и има над 12 млн. гледания в ютюб. Неговият клип също е със забавен сюжет и освен кръшна кючекчийка, танцуващи баба и дядо, показва и едър мъжага, полюшващ се на бързия ритъм.



ПЕСНОПОЙКА

“Чупки в кръста”

Trrr stibidi dop dop dop dop dop

yes yes yes yes shtib shtibidi

dip dibidi

wwww yes yes yes yes

Ако има някой да се покаже, от

чупки в кръста да се размаже.

Най-яката в инстаграма е с мен

под юргана

Ах, писано, вижте я само...

Силикони, хиалурони

всяка вечер по купони

красиво тяло на богиня

тази вечер ти си героиня.

Харча си парите, карам си колите,

всичките завои вземам ги

с вратите.

Елате ми на старта 4x4

16 винтила

Черното BMW

е кошмара на всички.

Всички сме топ топ топ топ

топ гъзари.

Топа на топа са си нашите дами.

Завъртете до долу до долу до

долу ханша.

Искам да ви е готино на всички

в бранша!