Стриптизьорки помогнали на Брад Пит в началото на кариерата му

Холивудския ас признава, че стриптийзьорките са променили живота му, не не по начина, по който може би мнозина биха си помислили първоначално. "Те ми помогнаха да си проправя път към актьорската кариера", споделя той. Когато пристигнал в Ел Ей, имал 325 долара в портфейла си.

Преди да стане "голяма работа" в Холивуд, Пит има някои случайни работни места, като това да се облича в костюм на пиле за веригата за бързо хранене "El Pollo Loco". Той е и шофьор на стриптийзьорки за два месеца.

"Моята работа беше да ги карам на ергенски партита и други неща", каза той по време на кръгла маса на Оскарите в интервю за "Newsweek".

Пит допълни и че той е събирал парите за участията им от клиентите, които са ги наели, пускал е музиката - парчета на Принс и също така е ловял дрехите им, докато ги хвърляли.

"Това не беше благоприятна атмосфера. Честно казано, новостта в това начинание, се изчерпа много бързо и стана много, много депресиращо". Доброто в цялата работа било, че една от жените ходела в клас по актьорско майсторство, преподаван от Рой Лондон, където Брад решил да се запише и да види какво може да научи. "Това беше наистина важен момент за мен, що се отнася до посоката", признава той.

Въпреки че има малко пари в началото, амбициозния актьор им покрив над главата си благодарение на певицата и текстописец Мелиса Етеридж.

Изпълнителката на "I'm the Only One" остави Пит да спи на нейния диван. И това не е единственият начин, по който Етеридж помага Пит. За прослушването муза филма на Робърт Редфорд от 1992 г. "A River Runs Through It, Етъридж" му помага да се подготви, като го учи как да лети. "Научих Брад Пит как да лети с риба. Това трябваше да направи на кастинга", каза тя в радио шоу през 2011.

Брад Пит имаше красива любовна връзка и годеж с Гуинет Полтроу, безпроблемен 5-годишен брак с Дженифър Анистън - до момента когато се появи Анджелина Джоли, а после прекара с нея и 6-те им деца десетина години, през които изглеждаше истински щастлив. Двамата са в процес на почти приключил развод, тъй като все още делят някои неща, сред които и винарната във Франция.

Проблем с алкохола, казват, сложил точка на отношенията им. Брад се довери на Анонимни алкохолици и каза, че работата там му е помогнала да се справи.

Оказа се и добър скулптор - девет негови творби бяха изложени заедно с тези на музиканта Ник Кейв и художника Томас Хаусаго в музея на изкуствата "Sara Hildén" в Тампере, Финландия за периода 2022-2023 г. Младите жени го обсипват с внимание. Той е вкусил и от любовта, и от загубата ѝ и от това да бъдеш родител и е толкова наясно какво е да си супер звезда.

Освен всичко, има толкова "култови" роли! Той е носител на различни отличия, включително две награди на Академията, награда на Британската филмова академия, две награди "Златен глобус" и една "Еми". Като публична фигура, Пит е сочен като един от най-силните и влиятелни хора в американската развлекателна индустрия. Дълги години беше познат като най-красивия мъж на планетата. Така че на попрището жизнено в средата, той вероятно няма от какво много да се оплаче. И днес, за 59-ия си рожден ден може спокойно да вдигне наздравица.

Пит казва, че негови ранни кумири в професията са Гари Олдман, Шон Пен и Мики Рурк. Той напуска колежа, където го наричали Питбула, и се мести в Лос Анжелис.

Относно Дженифър Анистън, с която пресата и почитателите му, току ги събират, неговото отношение към нея е много нежно. Учи гръцки, за да я изненада, тъй като тя има гръцки корени. Тук е мястото да вметнем може би, че бе прекрасен Ахил в "Троя".

Брад Пит създава собствен дизайн на годежния пръстен, който ѝ дава, и после съди бижутерска компания, която го копира и пуска в обращение пръстени, известни като Пит/Анистън. За сватбата им пък похарчили един милион долара.

Брад е имал разбира се и други интересни жени в живота си, също колежки, като Джулиет Луис, Кристина Апългейт, Джина Дейвис, Танди Нютън.

Брад е актьор, който не се свени да се раздаде за героя си - за Тайлър Дърдън в "Боен клуб" отива при зъболекар да размести зъбите му. След края на снимките, пак му ги оправят.

На Пит му беше забранено да посещава Китай след участието си в "Седем години в Тибет". Филмът беше осъден от Китай за положителното си представяне на Далай Лама и обратното, отрицателно представяне на Китайската народна република.

Почти 20 години по-късно забраната беше отменена и той посети страната, за да популяризира филма си от 2016 г. "Allied".