Ето кои са най-токсичните връзки в шоубизнеса (Снимки)

В здравата връзка всичко някак си работи. Разбира се, може да не сте съгласни от време на време един с друг, или да срещнете други неравности по пътя, но обикновено вземате решения заедно, открито обсъждате всички възникнали проблеми и искрено се наслаждавате на компанията си.

Токсичните връзки са друга бира. В токсична връзка може постоянно да се чувствате изцедени или нещастни, след като сте прекарали време с партньора си, според терапевти по връзките, което може да подскаже, че някои неща трябва да се променят.

Може би връзката вече не е никак приятна, въпреки че все още обичате партньора си. Често токсичната връзка е съпроводена с вербално или физическо насилие.

Джони Деп и Амбър Хърд са най-големия пример от последно време за токсична връзка и последиците ѝ. Тази година са сред "героите" в новините именно по този повод. Двамата се съдиха, защото тя го обвини в домашно насилие, а той нея в клевета, но делото спечели актьорът дал образ и подобие на супер пирата Джак Спароу. Kamilla’s🧵THREAD on why experts on domestic violence believe Amber Heard, what DARVO is, and how Johnny Depp was about to get away with it. pic.twitter.com/M0KF9efJnA — Dani Fethez (@DaniMet1) December 15, 2022

В един от многото им големи скандали, той дори губи част от пръста си, след като тя метнала счупена бутилка водка по него. Деп каза, че той всъщност е жертвата, и на всичкото отгоре е загубил много роли и пари заради истериите ѝ. Амбър иска да обжалва, така че на тази история още не ѝ е свирен финален акорд.

Памела Андерсън и Томи Лий имаха доста бурен брак. Двойката побърза да се ожени тайно през 1995 г., след като се познаваха само от 96 часа. Имат две деца. Пикантериите в тяхната връзка включваха запис на секс, Андерсън твърдеше, че Лий я е заразил с хепатит С, имаха случай с домашно насилие (за който Лий излежа 4 месеца в затвора), също така Памела на два пъти подаде молба за развод, но и в двата случая се помириха. Най-накрая се развеждат през 1998 г. и за кратко отново с заедно през 2008 г. Retour sur le couple Pamela Anderson et Tommy Lee en 18 clichés sulfureux --> https://t.co/xOtUp0Zfvp pic.twitter.com/IqUm804xDC — Vogue France (@VogueFrance) December 17, 2022

След една дива нощ навън в Града на греха, Кармен Електра и Денис Родман се ожениха през ноември 1998 г. и бяха официално съпрузи за много кратък период от време. Меденият месец приключи много преди да се разделят законно. По-малко от две седмици след сватбата им, Родман подаде жалба за анулиране на брака, твърдейки, че не е бил с всичкия си, когато е изрекъл клетвата си. Двойката все пак успя да се помири малко след това, но през февруари стана ясно, че живеят в отделни домове. Въпреки че се развеждат, и привидно заравят томахавките, се разразява случай на домашно насилие в хотел в Маями през ноември 1999 г., когато и и двамата са арестувани. Dennis Rodman and Carmen Electra had sex 'all over' Bulls practice facility https://t.co/cLUBjCQ9kj pic.twitter.com/02ksF6Jci4 — New York Post (@nypost) April 27, 2020

Мадона и Шон Пен започнаха връзката си с големи надежди, но нямаха приказния край, на който се надяваха. Малко след като се ожениха през 1985 г., проблемите с насилието на Пен започнаха да се задълбочават и той тормозеше половинката си. Кавгите в дома им за жалост не бяха рядкост. След един от скандалите им Мадона е откарана в болница, а при друг скандал срещу Пен са повдигнати обвинения в домашно насилие. Грозната история помежду им стигнала дотам, че в един от случаите я вързал за стол и след като упражнил физическо насилие, тя се изпуснала. Двойката най-накрая се развежда през 1989 г., пише dir. Madonna with Sean Penn



Боби Браун и Уитни Хюстън бяха една от най-трагичните двойки в музиката. Женени в периода 1992-2006 г., изпитанията и премеждията на двойката бяха широко отразявани от медиите и включваха всичко - от пристрастяване към наркотици и алкохол, обвинения в изневяра, арести и домашно насилие. Whitney Houston and Bobby Brown attend "The Bodyguard" Hollywood Premiere, November 23, 1992 pic.twitter.com/bTliLLe3U1 — ༒ (@90sdose) December 28, 2021

На Чарли Шийн никога не му е било лесно, когато става въпрос за романтика, но бракът му с Брук Мюлер определено беше един от най-лошите му. След като Шийн се запозна с Мюлер чрез общи приятели, се ожениха през май 2008 г. и тя роди близнаците им през март 2009 г. Помежду им избухва голям скандал в Аспен през декември 2009 г., като Шийн беше арестуван и обвинен в нападение от трета степен. Повечето от обвиненията бяха отхвърлени, защото чичо Чарли се призна за виновен и получи присъда, включваща рехабилитация, пробация и работа по овладяване на гнева. Шийн подаде молба за развод през ноември 2010 г. и двамата продължиха скандалните си манипулации по време на процеса, като Мюлер беше и в рехабилитационни клиники. EXCLUSIVE: Charlie Sheen's ex-wife Brooke Mueller and sons are not HIV-positive https://t.co/8ey88LldiW pic.twitter.com/Ud70gRIW8y — People (@people) November 17, 2015