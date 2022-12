Трагедиите в живота на Тина Търнър

Губи двамата си синoве и сестра си

Hа 8 декември Тина Търнър получи най-ужасяващото телефонно обаждане – че и вторият й син е починал. През 2018 г. по-големият Крейг се самоуби.

"Рони, ти напусна света твърде рано. Потънала в скръб затварям очи и мисля за теб, любимия ми син." Вторият син на Тина - Рони Търнър, който почина от рак, заедно със съпругата си Афида.

С тези думи Кралицата на рокендрола си взе сбогом с Роналд Търнър – плод на токсичната й любов с Айк Търнър. Той е роден през 1960 г., а докато е бременна с него, тя се опитва да се раздели с мъжа си, но скандалът довежда до първия му побой над детето. Когато пораства, момчето става част от музикалната им група и започва да върви по стъпките на родителите си. През 1993 г. взема участие заедно с майка си в биографичния филм. What's Love Got To Do With It, който разказва историята на нейния живот.

Тина Търнър се грижи за Айк и четиримата им синове, докато прохожда в кариерата.

Според медиите

полицията е била извикана в дома на Рони

в четвъртък сутринта – 8 декември, когато някой - вероятно съпругата му Афида, се е обадила, за да съобщи, че той има проблеми с дишането и впоследствие е спрял да диша. Всичко се случило пред къщата им в Лос Анджелис за минути, а съседи се притекли на помощ и се опитали да го реанимират.

