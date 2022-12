Певецът Азис сподели в инстаграм профила си снимка със своята сръбска колежка Йелена Карлеуша, на която устните им са преплетени в любовна целувка. View this post on Instagram A post shared by Azis Online (@azis_online_new)

"Целуването с Йелена е незабравимо", написа той под своя пост.