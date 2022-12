Кралското семейство се събра за коледния концерт, организиран от Кейт Мидълтън

На 15 декември Кейт Мидълтън отново организира коледен концерт, на който тя е домакин.

Миналата година принцесата на Уелс посвети празничния момент на всички медицински лица, борещи се срещу COVID-19.

За да повдигне духа на британците, самата Кейт седна зад пианото. HRH The Princess of Wales arrives at Westminster Abbey for tonight’s carol service. #RoyalCarols⁰#TogetherAtChristmas pic.twitter.com/RzHNMJ7P0u — Westminster Abbey (@wabbey) December 15, 2022

Събитието тази година повтори успеха на миналогодишния концерт.

Уестминстърското абатство е специално за принцесата на Уелс.

Именно там, тя се венча с принц Уилям.

Сега двамата пристигнаха, широко усмихнати, с двете си по-големи деца принц Джордж и принцеса Шарлот, за да дадат началото на коледните празненства.

Кейт, както винаги бе изключително стилна и блестеше в манто в бургундско червено. Чаровната малка Шарлот бе нейно копие.

Сред присъстващите бяха и крал Чарлз Трети, кралицата-консорт Камила, херцогинята на Уесекс Софи, принцеса Юджини със съпруга си Джак Бруксбанк, както и принцеса Беатрис с Едоардо Мапели Моци, предаде "Вести".

Концертът беше в деня, когато излязоха последните три епизода от сериала "Хари и Меган".

По този начин Кейт Мидълтън успя да обедини кралското семейство, докато рейтингът на принц Хари на Острова пада стремглаво надолу, пише People.

Тази година Кейт Мидълтън не седна зад пианото, но принц Уилям цитира коледна реч на покойната си баба - кралица Елизабет Втора от 2012 г.