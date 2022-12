Жената до Роналдо: Той е най-красивият мъж, който очите ми са виждали

Джорджина Родригес разказва пред списание Elle за предизвикателствата, с които се е сблъскала през 2022-ра. Половинката на Кристиано Роналдо засне специална фотосесия, за да се появи на корицата на януарското издание за Испания.

„Тази година беше най-сложната в живота ми, най-щастливият момент стана едновременно най-тъжен. Това е нещо, което ще ме придружава цял живот и което няма да можем да забравим“, обясни Джорджина.

Родригес сменя няколко визии за снимките. На корицата тя е заснета в близък план, като носи черна траурна мрежа на главата.

На 18 април красавицата и Кристиано Роналдо загубиха едно от своите близначета – момченце. Днес двамата се радват на малката Бела Есмералда, която вече е на 8 месеца.

Говорейки за децата, 28-годишната Джорджина посочва, че се чувства късметлийка и за нея семейството и малчуганите са най-важното нещо в живота, пише bTV.

Моделът има още едно дете от Роналдо – 5-годишната Алана. Освен това двамата отглеждат 12-годишния Кристиано-младши, както и близнаците от сурогатна майка - петгодишните Ева и Матео.

Говорейки за любовта си към португалеца, Родригес признава, че именно той е сбъднал нейната мечта. „Кристиано и аз се влюбихме от пръв поглед, когато го видях за първи път почувствах, че времето е спряло. Никога не бях виждала толкова красив мъж, толкова внимателен...

Той е най-красивият мъж, който очите ми са виждали. Аз съм приятелката на най-добрия футболист в света, но няма нужда хората, много от тях жени, да го използват по унизителен начин“, категорична е красавицата, намеквайки за сравненията между Меси и Роналдо.

Джорджина разкрива, че заради връзката си с футболиста е загубила свободата и анонимността си.

Освен пред изданието, половинката на CR7 разказва за мъртвото раждане на сина си във втория сезон на своя сериал по Netflix. Той проследява нейното ежедневие, голяма част от което е свързано с грижата за децата и инфлуенсърството.

Пред камерата Джорджина посочва, че в един момент не знаела как ще продължи, след като дала живот само на едно от близначетата. Все пак успяла да преодолее загубата на сина си благодарение на подкрепата на близките си.

„Животът ми даде толкова много за толкова кратко време“, казва тя в трейлър към новия епизод, показан по време на испански тв и радиофестивал. По нейните думи, след раждането сърцето ѝ било разбито.

„Имах отговора по-близо, отколкото си мислех. Погледнах в очите на децата си и там видях единствения начин да го направя, да сме всички заедно“, разказва още тя за раната и продължаването напред.

Първата поредица от „Аз съм Джорджина“ направи премиерата си в 190 страни по света на 27 януари 2022 г. Датата не бе избрана случайно. Тогава половинката на известния футболист навърши 28 години.