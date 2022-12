Доли Партън: Извратеното чувство за хумор запази 56-годишния ми брак

Легендата в кънтри музиката Доли Партън смята, че "извратеното чувство за хумор" е помогнало за запазването на 56-годишния ѝ брак. Според нея умението на двойките да се смеят заедно е ключът към дълготрайната любов, пише bTV.

"И двамата имаме извратено чувство за хумор. И мисля, че хуморът, честно казано, е едно от най-хубавите неща, когато си женен толкова дълго", сподели певицата в ET Canada.

Доли допълни, че със съпруга ѝ никога не са имали от ужасните караници, присъщи за двойките, и не изказвали думи, за които да съжаляват.

"Имаме различни интереси, но и неща, които обичаме да правим заедно", сподели още певицата.