Как кралското семейство ще отбележи първата Коледа без кралицата

Тази година Коледа ще бъде по-различна за британското кралско семейство, защото е първата след смъртта на Нейно Величество кралица Елизабет II. Въпреки това, крал Чарлз III ще продължи коледната традиция на своята майка с кралското семейство.

Първа Коледа при управлението на крал Чарлз

Коледа е първият празник, на който крал Чарлз и кралицата-консорт Камила ще бъдат домакини под новите си титли. Кралската Коледа ще бъде организирана именно от краля в любимото на Елизабет II имение Сандрингам в Норфолк, предаде bTV.

Сандрингам бе определен за място на събитието от краля по-рано тази година, тъй като имението често е било свидетел на такива тържества в миналото, организирани от кралица Елизабет II. По време на живота си Нейно Величество пътуваше с влака от Лондон до Норфолк през декември, за да прекара Коледа в резиденцията.

Честването на празника в кралското имение идва след двегодишно прекъсване заради пандемията от COVID-19. През 2020 и 2021 г. кралските особи празнуваха Коледа по отделно заради ограниченията.

Как ще изглежда кралската Коледа тази година?

Кралят ще отпразнува Коледа заедно с кралицата-консорт Камила и с останалите членове на семейството, включително сина му принц Уилям, принцеса Кейт Мидълтън и техните три деца. Очаква се в имението да присъстват също братята и сестрите на краля - принцеса Ан, принц Едуард, принц Андрю и техните семейства, както и принцът и принцесата на Уелс.

Не се очаква принц Хари и Меган Маркъл да се присъединят към семейството си във Великобритания за празника заради прекъснатите връзки и обтегнатите отношения с кралското семейство.

За кралските особи Коледа обикновено започва с посещение на Рождественската служба в църквата „Света Мария Магдалена“ сутринта, последвано от голям семеен обяд в имението Сандрингам. Около 15:00 ч. местно време членовете на семейството гледат телевизионното обръщение, което тази година за първи път ще бъде произнесено от крал Чарлз. Вероятно то ще включва и възпоменание за кралица Елизабет.

Семейството ще спази и няколко други празнични традиции, започнати от кралицата, включително размяната на подаръци с гевреци на Бъдни вечер.

На спомена за кралица Елизабет бе отдадена и голяма част от втория годишен коледен концерт на Кейт Мидълтън в Уестминстърското абатство, който ще бъде излъчен по телевизията на Бъдни вечер.

Запазен ли е коледният дух?

Въпреки че по-голямата част от кралските особи ще бъдат в имението Сандрингам, замъкът „Уиндзор“ също ще бъде озарен от празничния дух. Това ще стане благодарение на 20-метровото коледно дърво, поставено в залата „Сейнт Джордж“, което е украсено с 3000 лампички, украшения във формата на скъпоценни камъни и лилави панделки. Голямото стълбище на държавните апартаменти също е окичено с гирлянди.

Замъкът „Уиндзор“, известен като основна резиденция на кралицата в края на живота ѝ, ще отбележи първата Коледа под управлението на Чарлз с пищна празнична изложба.

Тази година Бъкингамският дворец избра да украси по-незабележимо, но въпреки това той отваря вратите си за широката общественост. Посетителите ще могат да видят коледната изложба в замъка. До 2 януари те ще могат да се насладят и на държавните апартаменти, които са украсени с коледни елхи, светлини и празнични гирлянди.