Андрю Лойд Уебър почете Джери Лий Луис с песен на Елвис Пресли

Андрю Лойд Уебър почете "най-великия рокендрол пианист на всички времена" Джери Лий Луис на Коледа, съобщи Пи Ей Мидия/ДПА, предава БТА.

Американският музикант, оставил хитове като "Great Balls Of Fire" и "Whole Lot of Shakin' Going On", почина на 87-годишна възраст на 28 октомври. Той бе един от последните представители на поколението знаменити изпълнители като Елвис Пресли и Литъл Ричард.

Композиторът Лойд Уебър, автор на прочути мюзикъли като "Фантомът от операта", "Евита", "Исус Христос суперзвезда", изпълни "It's Christmas Time Pretty Baby" на Елвис Пресли като възхвала на покойния пианист.

Във видеозапис, публикуван в Инстаграм, той отправи коледен поздрав към всички и каза, че това е любимата му коледна песен.