Сгодена ли е Шер за младото си гадже?

Емблематичната певица и актриса Шер сподели в Twitter снимка на огромен диамантен пръстен, подарен от нейния приятел Александър Едуардс.

Шер пусна и кратък текст към снимката на блестящия пръстен, казвайки: „НЯМАМ ДУМИ, АЛЕКСАНДЪР, A.E"

Много фенове се запитаха дали пък певицата не се е сгодила за рапъра.

По-късно тя изясни, че боядисаните нокти на снимката са негови, като написа: „Публикувах това, защото ноктите му са толкова готини“. I posted this cause his nails are so cool pic.twitter.com/aeUOOy4IIE — Cher (@cher) December 25, 2022

76-годишната изпълнителка потвърди слуховете, че излиза с 36-годишния певец и музикален директор през ноември тази година, след като двамата бяха забелязани да се държат за ръце в Лос Анджелис, предаде NOVA.