Съпругата на Брус Уилис Ема Хеминг публикува в инстаграм профила си умилително видео със спомени от съвместния им живот.

Хеминг написа: "През онази зима, преди 15 години, се влюбих до уши в него". Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)