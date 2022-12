"All I Want for Christmas is You" остава начело на класацията "Билборд" за сингли

Марая Кери е за трета поредна седмица начело на класацията на "Билборд" за сингли с коледния си хит "All I Want for Christmas is You".

Хитът, излязъл през 1994 г., е бил общо рекордните 11 седмици на върха в историята на класацията , съобщи сайтът на изданието.

"All I Want for Christmas is You" за първи път влиза в топ 10 на чарта на "Билборд" за сингли през декември 2017 г. Две години по-късно, през декември 2019 г., песента от албума "Merry Christmas" се изкачва до първата позиция, която запазва в продължение на три седмици. През 2020 г. и 2021 г., в периода около Коледа, "All I Want for Christmas is You" отново се позиционира на върха в класацията Hot 100, съобщи БТА.

Втора в чарта тази седмица отново е Бренда Лий със сингъла "Rockin’ Around the Christmas Tree", чиято оригинална версия е от 1958 г.

„Jingle Bell Rock“ на покойния Боби Хелмс от 1957 г. се изкачва от четвърта на трета позиция в чарта.

Песента „A Holly Jolly Christmas“ от 1964 г., изпълнявана от също така вече покойния актьор и певец Бърл Айвс, преминава от пета на четвърта позиция.

Дуетът „Уам!“ с хита от 1984 г. “Last Christmas” заема пето място, като се изкачва с една позиция в сравнение с миналата седмица. Парчето са завърна за първи път в топ 10 на „Билборд“ по време на коледните празници преди две години.

Анди Уилиамс и „It’s the Most Wonderful Time of the Year“ окупират шестата позиция.