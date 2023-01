С "Музикален фойерверк" завърши Новогодишният музикален фестивал

С концерт, наречен "Музикален фойерверк", няколко биса и продължителни аплодисменти завърши Новогодишният музикален фестивал в зала 1 на НДК, предаде БТА.

В първия ден от новата година звучаха изпълненията на Фестивалния симфоничен оркестър с диригент Емил Табаков и солистите Светлана Иванова - сопрано, и Георги Султанов - тенор, както и на младата цигуларка Диана Чаушева. В програмата бяха включени произведения на Росини, Щраус, Лехар, Супе, Делиб, Понкиели, Офенбах.

Новогодишният музикален фестивал в София започна на 14 декември в зала 1 на НДК с балетния спектакъл "Ана Каренина" на Пловдивската опера. Същия ден, паралелно в зала 6 на НДК, бе концертът "Картини от Испания" с участието на цигуларката Кремена Ганчева и пианиста Едуардо Фернандес от Испания.

В програмата на фестивала бяха включени мултимедиен концерт-спектакъл на инструменталисти от музикалната формация Drop Down Community , камерен концерт с четири флейти на квартета "Флаутисимо" към Софийската филхармония , "Джазови мимолетности" в изпълнение на триото Мария Митева - флейта, Лука Пеланда - кларинет, и Евгения Радославова - пиано. За почитателите на джаза бе и коледният концерт Let it snow с участието на солисти и биг бенда на НМА "Проф. Панчо Владигеров" с ръководител Михаил Йосифов и студентския струнен оркестър с диригент Райчо Христов. Клавирното дуо Десислава Щерева - Евгения Симеонова представи клавирен рецитал "Шедьоври за пиано на четири ръце".

За най-младата публика организаторите на фестивала бяха подготвили два детски концерта.