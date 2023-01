Ето колко струват тоалетите на Меган Маркъл

Журналисти от вестник „Дейли мейл” разкриха многомилионната стойност на новите дрехи на херцогинята на Съсекс Меган Маркъл през 2022 г. Съответният материал е публикуван на сайта на изданието.

Редакторите на портала анализираха елементите на гардероба на Маркъл, в които тя се появи публично едва тази година. Оказа се, че общата цена на тоалетите и бижутата възлиза на 78 900 паунда, което е с 20 000 паунда повече от миналата година.

Според изданието най-скъпата дреха на Маркъл е гащеризон на марката Khaite за 620 паунда, който тя носи в комбинация с колие на бижутерска къща „Картие“ на стойност 12 000 паунда. Знаменитостта избра обувки на висок ток на луксозната марка „Маноло Бланик“ за 595 паунда, пише БГНЕС.