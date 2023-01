Адам Ламбърт с нов албум за 2023, озаглавен "High Drama"

Адам Ламбърт, номинираната за "Грами" международна суперзвезда обявява чисто новия си албум "High Drama", който се разпространява чрез Warner Music/ Орфей Мюзик. За да отпразнуват новия му албум, британските фенове ще бъдат почерпени с еднократно ексклузивно шоу в края на февруари, като местоположението и подробностите ще бъдат обявени по-късно през януари. За да получат достъп до билетите за предварителна продажба, всичко, което феновете трябва да направят, е да поръчат предварително произволен формат от www.adamlambert.net или да се запишат в неговия списък с и-мейли.

От седмица феновете на Адам могат да слушат две безплатни парчета, "Ordinary World" - въздействащата баладна версия на хита на Duran Duran, плюс красивото му изпълнение на класиката на Ноъл Кауърд "Mad About The Boy" - която той изпълни и предизвика много аплодисменти в "Strictly Come Dancing" на BBC миналия месец.

Адам не за първи път впечатлява публиката с внимателно подбраната си трансформация на песни на други изпълнители, от началото на кариерата му в "American Idol", до представянето му през 2018 г. в "Kennedy Center Honours", където Адам разплака Шер с деликатното си баладично изпълнение на нейния мега-хит "Believe", до ролята му на настоящия фронтмен на "Queen", предаде dir.bg.

Продуцирано от самия Адам, заедно с Томи Инглиш и други, "High Drama" показва едно пътуване през съвременната музика. Разнообразната колекция от песни обхваща класики като "I Can't Stand The Rain" на Ан Пийбълс, "Holding Out For A Hero" на Бони Тайлър до модерни хитове като "Getting Older" на Били Айлиш, като всяка песен демонстрира несравнимия вокален талант на Адам.