Били Айлиш споделя за травмите, които е претърпяла като тийнейджърка (Видео, снимки)

Били Айлиш сподели, че се е чувствала сякаш тялото ѝ ще я подпали, докато разказва пред сп. "Vogue" за травмите, които е претърпяла като тийнейджърка. View this post on Instagram A post shared by Vogue (@voguemagazine)

21-годишната поп сензация претърпяла контузия на бедрото на 13 години и след други наранявания в долната част на тялото била диагностицирана с хипермобилност, съобщава Sky news, цитиран от life.dir.bg. Това представлява увеличен обем на движение на ставите, което често може да доведе до болка, нараняване на меките тъкани, а понякога и разместване на ставите.

Айлиш говори за това как връзката ѝ с тялото ѝ се променила през годините в интервю за списанието.

Американската певица каза: "Когато бях тийнейджърка, както е ясно, мразех себе си. Голяма част от това беше заради гнева ми към тялото ми. Бях му ядосана за това колко болка ми причини и че загубих много възможности заради нещата, които му се случиха".

След като се примирила с нараняванията си, Айлиш разкри, че е развила нова връзка с тялото си, след като преди това се е чувствала в противоречие с него.

"Чувствах се така, сякаш тялото ми ме запалва, и така от години", каза тя и допълни, че е трябвало да мине време да осъзнае, че то не ѝ е враг. Били използва термина газлайтинг.

Според речника на Колинс газлайтингът е опит за манипулиране на човек чрез непрекъснато представяне на невярна информация, докато не се усъмни в здравия си разум.

Били никога не е вкусвала месо, отгледана е като вегетарианка, а после и веган.

Певицата, носителка на "Грами", която за първи път привлече вниманието на 13-годишна възраст, след като сподели песента си "Ocean Eyes" в музикалната платформа SoundCloud, претърпя въпросното нараняване на бедрото, което означаваше, че вече не можеше да посещава уроци по танци.

"Нараних се веднага след като направихме "Ocean Eyes", така че музиката някак замести танците", сподели още тя.