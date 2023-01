Ето кои световни изпълнители ще издадат албуми през 2023 г.

Много от най-известните световни изпълнители вече обявиха, че през 2023 г. ще издадат албуми. Други намекнаха за такива планове с нови сингли и подхвърляния, че им липсва предишната активна работа. Докато Ед Шийран, Риана, Кели Кларксън, Кайли Миноуг карат феновете си да се надяват, някои като Сам Смит, "Парамор", "Металика", "Горилаз" са обявили датите, когато ще излязат албумите им.

След като издаде хита си "Unholy" през септември миналата година, Сам Смит каза, че ще издаде четвъртия си студиен албум "Gloria" в началото на 2023 г., а след това уточни датата - 27 януари. В интервю певецът обясни, че той е наречен на глас в главата му, който му казва, че може да се справи с трудностите.

Втората част от рокоперата на алт-рок гигантите "Смашинг пъмпкинс" - "Atum:Act 2", ще излезе на 31 януари. Третата ще последва през април, пише БТА.

В първата част на "Atum", която е представяна като продължение на класиката от 1995 г. "Mellon Collie and the Infinite Sadness" и на концептуалния албум "Machina/The Machines of God" от 2000 г., преобладава готическо настроение. Продукцията с общо 33 песни е особено предизвикателство и втората и третата част се очакват от специалистите с голям интерес.

Поп-пънк иконите "Парамор" обявиха големи планове за 2023 г. Те ще издадат първия си албум от почти шест години през февруари. Името му е "This is Why". Водещият сингъл със същото име вече излезе. Това е последната написана песен от него и е вдъхновен от пандемията.

Британската поп звезда Ели Голдинг ще пусне петия си албум "Higher than Heaven" на 3 февруари след тригодишна пауза. Първият сингъл от него "Let it Die" получи отлични отзиви.

Фронтменът на група "Блър" Деймън Олбарн и аниматорът Джейми Хюлет са подготвили осмия албум на виртуалната група "Горилаз" - "Cracker Island". Той ще излезе на 24 февруари. Сред гостите в него са Стиви Никс, Тейм Импала, Тъндъркет, Бед Бъни.

Хеви метъл легендите от "Металика" обявиха първия си албум с нови песни от 2016 г. насам - "72 Seasons". Музикантите са работили по него по време на пандемията от КОВИД-19. След издаването му на 14 април, групата планира промоционално турне в Северна Америка и Европа.

Откакто през ноември миналата година Луис Капалди оглави британската класация за най-стриймваните песни на всички времена със "Someone You Loved" от 2018 г. , очакванията към втория му албум са много големи. Той се казва "Broken by Desire to be Heavenly Sent" и ще излезе на 19 май. По него шотландският певец е работил със същия екип, помогнал му за дебютния му албум. Така че феновете му очакват нещо подобно. Самият Капалди е казвал, че не се стреми към ново звучене и иска да пише същите емоционални песни за любовта и загубата.

Нови албуми през 2023 г. са обещали още Дженифър Лопес, Ед Шийран, Фарел Уилямс, Риана, Карди Би. Дженифър Лопес не е издавала музикална продукция от 2014 г. Тя не е обявила заглавието, но се зарече албумът да е най-искреният в кариерата й.

Албум на Риана не е излизал от седем години. Миналата година тя издаде две песни, включени в саундтрака към филма "Черната пантера: Уаканда завинаги". На сцената Риана ще се завърне в полувремето на Супербоул през февруари. Нищо не е потвърдено, но тя дава надежди на феновете си за нов албум и турне.

Почитателите на Иги Поп, "Монескин", Лана Дел Рей, "Депеш Мод", Фарел Уилямс, Карди Би, Нормани също очакват нови албуми.

През 2022 г. бяхме свидетели на големи завръщания като на Кендрик Ламар и Бионсе, на доминацията на Бед Бъни, Тейлър Суифт и Хари Стайлс, на утвърждаването на нови звезди като Росалия. Този година обещава да е не по-малко интересна.