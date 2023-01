Покахонтас е 12-а прабаба на актьора Едуард Нортън

Американският актьор Едуард Нортън разбира в телевизионно предаване, че истинската Покахонтас, дъщеря на индиански вожд от XVII в., е неговата 12-а прабаба.

Номинираният за "Оскар" актьор научава за роднинската си връзка с Покахонтас във вторник в епизод на историческото предаване на PBS "Finding Your Roots".

Покахонтас е била омъжена за преселника от Вирджиния Джон Ролф. American actor Edward Norton has discovered that the real-life Pocahontas, the romanticized and mythologized 17th century daughter of a Native American chief, is his 12th great-grandmother. https://t.co/3SYRAOK922 pic.twitter.com/dm57GX76hc — CNN (@CNN) January 5, 2023

Историкът и водещ Хенри Луис Гейтс младши потвърждава, че дългогодишният семеен слух е факт.

"Без съмнение, вашата 12-та прабаба е Покахонтас а вашият прадядо е Джон Ролф, казва историкът на Нортън.

Според Гейтс двойката се е венчала на 5 април 1614 г. в Джеймстаун, Вирджиния. Това се случва във време, когато Уилям Шекспир все още е жив. Той добавя, че документите разкриват, че Покахонтас е починала три години по-късно в Грейвсенд, Англия, а мъжът ѝ Ролф около март 1622 г., пише CNN.

"Осъзнаваш колко малка част от цялата човешка история си", отбелязва Нортън, след като научава за за роднинската си връзка.

Покахонтас посреща английските заселници в САЩ в началото на XVII век. Според легендата тя спасява живота на капитан Джон Смит, като предотвратява екзекуцията му, поставяйки главата си върху неговата.

Предаването, проследяващо родовата история на известни личности, разкрива също, че третият прадядо на Нортън, Джон Уинстед, е притежавал семейство роби. То е включвало 55-годишен мъж, 37-годишна жена и пет малки момичета на възраст 4, 6, 8, 9 и 10 години.