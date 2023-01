Андреа казва сбогом на Кубрат Пулев с черно-бяло видео: Само любовта боли така

Фолкпевицата Андреа казва сбогом на бившия си приятел Кубрат Пулев с черно-бяло видео, публикувано в личния й Инстаграм профил.

Видеото е компилация от спомени на двойката през годините - кадри от мачове на Кубрат, как Андреа го посреща на летището, техни гостувания в телевизионни предавания и кадри от реклами, които двамата са заснели. Песента на Палома Фейт "Само любовта може да боли така" (Only Love Can Hurt Like This) звучи на фона на черно-белите кадри.

"Сбогом", пише Андреа под видеото.

Припомняме, че фолкпевицата и боксьорът имаха дългогодишна връзка, която приключи преди време.

Преди месец Кубрат заяви, че има човек до себе си, но иска да държи връзката си далеч от публичното пространство.

Навръх Нова година боксьорът съобщи, че е станал татко на момиченце.

"Открих истинската любов. Просто тя е невероятна, с черна коса, с черни очи и много я обичам и е нещо наистина уникално. Едно създание, което щъркелът ми донесе. Казва се Христина", каза той, но не издаде името на майката.