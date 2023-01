Продават на търг рокля на принцеса Даяна за над 120 000 долара

Продават за над 120 000 долара на търг рокля с цвят патладжан, приладлежала на принцеса Даяна.

Може да не е известна, колкото "роклята на отмъщението", но коприненото кадифе с цвят патладжан все още е една от най-емблематичните рокли на принцеса Даяна. Покойната кралска особа я носи през 1991 и през 1997 г., малко преди смъртта си. The velvet dress by Victor Edelstein was worn by Her Highness in a royal portrait alongside the-then Prince of Wales in 1991 and later appeared in a Vanity Fair shoot in 1997. https://t.co/R8YXoQDoCE — WWD (@wwd) January 6, 2023

Роклята ще бъде продадена на търг в Ню Йорк и се очаква да бъде оценена на над 120 000 долара.

Дизайнерът на роклята е Виктор Еделщайн. Дрехата за последно е продадена за 24 150 долара през 1997 г. на време на благотворителен търг.