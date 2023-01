Концертите през 2023 г.

Тепърва ще се обявяват нови събития и имената, които ще бъдат включени в големите музикални фестивали

Palaye Royale

7 март в София

Palaye Royale отново тръгнаха на турне в Европа, а първата дата е в Прага на 20 януари. Американското ексцентрично трио включва и София в обиколката си, като това е първото гостуване на музикантите у нас.

Никос Вертис

8 март в зала “Арена София”

Миналата година Никос Вертис направи суперуспешен концерт в София, превръщайки в дансинг цялата зала “Арена Армеец” (тогава не беше преименувана, сега вече е “Арена София”). Малко след събитието той обяви, че отново ще пее пред многобройната си българска публика. И тъй като е любимец на жените, концертът му ще е именно на женския празник - 8 март. “Колкото по-често идвам тук – толкова повече чувствам София като свой дом”, каза при предишното си идване Никос Вертис и добави, че неслучайно много от клиповете му са снимани точно в България.

Souls of Mischief

9 април в София

Американските хип-хоп изпълнители идват в София, която е добавена в турнето 30 Years of 93 'til Infinity. Групата Souls of Mischief е създадена в Оукланд, Калифорния, през 1991 г. Популярни артисти като Kanye West, Big Sean, P-Diddy, Big K.R.I.T, Just Blaze, John Mayer неведнъж са коментирали, че тази група има огромно влияние върху хип-хоп музиката. Като това влияние идва не само от тяхната музика и лирики, но и от техния стил на обличане.

Ерос Рамацоти

25 април в зала “Арена София”

Една от най-големите звезди на световната музикална сцена Ерос Рамацоти отново ще има концерт в София. Събитието у нас е част от новото му световно турне Battito Infinito. Обиколката стартира на 30 октомври в Лос Анджелис и ще продължи до 11 май в Литва. Преди датата в София Ерос Рамацоти ще има концерт на 23 април в Букурещ, така че вероятно ще пристигне у нас на 24-и. По време на обиколката си той представя новия си албум, върху който работи по време на пандемията.

Bond

17 май в София

Британският женски струнен квартет отново ще се срещне с българските си фенове. Още дебютният албум Born, който излезе през 2000 г., на четирите музикантки предизвиква фурор и достига №1 в официалните класации за класическа музика, където впоследствие е забранен за това, че “не е достатъчно класически”. Затова пък албумът влиза в топ 20 на повечето европейски поп класации. В бляскавата си кариера Bond са продали милиони албуми по целия свят, което ги прави най-продавания струнен квартет в историята, и имат 56 платинени и 15 златни награди. Били са на една сцена със звезди като Лучано Павароти, Найджъл Кенеди, Ник Мейсън, Андре Рио, а паметно ще остане изпълнението им при закриването на олимпийските игри в Лондон през 2012 г.

Lord of the Dance

21 май в Двореца на културата и спорта във Варна

23 май в зала 1 на НДК

Прочутото танцово шоу Lord of the Dance пристига в България за два юбилейни спектакъла, посветени на 25-ата годишнина от създаването на оригиналния спектакъл на Майкъл Флетли. Световноизвестната трупа идва с над 40 танцьори с нов спектакъл, авангардно осветление и специални ефекти. От премиерата си досега Lord of the Dance е посетил над 1500 места по света, гледан е от над 90 милиона души в 87 различни страни на всички континенти. Това го прави една от най-успешните танцови продукции в света.

Pantera

26 май в зала “Арена София”

Една от най-популярните метъл банди идва за първия си концерт у нас по покана на Fest Team. Групата, чието начало е поставено през 1981 г., набира популярност през 90-те години на миналия век. През 2003 г. музикантите се разделят, а на следващата година китаристът Даймбег Даръл е прострелян смъртоносно по време на концерт с новата му банда. В края на миналата година Pantera отново се появява на музикалната сцена с обещанието за европейско турне, в което присъства и страната ни.

Hollywood Vampires

12 юни в зала “Арена София”

Супергрупата Hollywood Vampires ще излезе за първи път пред българската публика. Членовете на звездната формация Джони Деп, Алис Купър, Томи Хенриксен и Джо Пери от “Аеросмит” ще забият с едни от най-големите рок хитове. Шоуто в София е част от европейското турне на групата, Бандата е създадена през 2015 г. в памет на рок изпълнителите, починали през 70-те години. По традиция техният сетлист включва едни от най-големите хитове на легенди като The Who, Led Zeppelin, David Bowie и Motorhead. Пред феновете си супергрупата ще изпълни и собствен репертоар от последния им студиен албум Rise, който излезе през 2019 г. Hollywood Vampires имат издадени два студийни албума с участието на гост-музиканти от ранга на Пол Маккартни, Слаш и Брайън Джонсън.

Мidalidare Rock In The Wine Valley

От 30 юни до 2 юли в Могилово

Scorpions са първата група, която се включва в третото издание на Midalidare Rock In The Wine Valley. Рокбандата за първи път у нас ще изпълни песни от последния си албум Rock Believer и разбира се всички класики, които феновете добре познават. Тепърва организаторите ще обявяват дългия списък с имена, които ще забият на сцената на тридневния рок фест.

Dubioza Kolektiv

5 юли, зала “Арена София” в колодрума в Борисова градина

Босненската група вече няколко пъти е свирила пред българската публика. Качва се на сцената на зала “Арена Армеец” през 2017 и 2019 г. През последните две години музикантите бяха сред хедлайнерите на Arte Feastival и Hills Of Rock - Sofia. Авангардният им стил се характеризира като “кросоувър” с елементи на дъб, ска, реге, хип-хоп, рок, пънк, електронна музика и балкански мотиви. Текстовете им са на тема мир, разбирателство, толерантност, критика срещу бюрокрацията и политически фигури, против ксенофобията.

Hills of Rock

В края на юли в Пловдив

Най-големият рок фестивал у нас отново ще се случи на Гребната база в Пловдив. Тепърва обаче ще се обявяват всички подробности като дати и имена, които ще бъдат включени в програмата.

SPICE Music Festival

4 и 5 август на пристанище Бургас

За своя пети рожден ден фестивалът се обърна към феновете си кои звезди да се качат отново на сцената. Така че по желание на меломаните в Бургас ще гостуват пак Snap!, C-Block и Nana. Заедно с тях в програмата на фестивала са включени още от най-любимите изпълнители на музиката от 90-те до днес – Alexia, Apache Indian, Culture Beat, DJ Quicksilver, S.T.S.B. FKA Fun Factory, Kate Ryan, Lucenzo, N-Trance, Paradisio, U96, както и специалното завръщане на “Гумени Глави”.

ARTE Feastival

В края на август във Велинград

ARTE Feastival събира на едно място различни изкуства, като музикалната сцена е в основата на събитието. Предстои да бъдат обявени всички подробности, свързани с фестивала.

Йоргос Даларас

2 септември в Античния театър в Пловдив

Провъзгласен за “гръцкия Брус Спрингстийн”, Йоргос Даларас се нарежда сред най-големите имена на поп музиката на Средиземноморието от последните десетилетия. Считан е за човека, който възражда стила ребетико и го прави популярен не само в Гърция, но и в целия свят. През годините е работил с най-големите гръцки композитори като Микис Теодоракис, Янис Маркопулос и Манос Хадзидакис. Издал е над 40 албума в дългата си кариера, първия още на 18-годишна възраст, който веднага се превръща в хит. Има повече от 20 милиона продадени копия на албуми, напълно разпродадени зали из целия свят и колаборации със световни музиканти като Стинг, Брус Спрингстийн, Питър Гейбриъл, Пако де Лусия и Ал ди Меола. Пял е в най-престижните музикални зали по света като парижката “Олимпия”, лондонския Royal Festival Hall, на стадион „Уембли”. Два пъти пълни Олимпийския стадион в Атина с над 160 000 зрители. Кофи Анан го приветства като един от седемте посланици на добра воля на Върховния комисариат на ООН за бежанците.

Луи Томлинсън

18 септември в зала “Арена София”

Луи Томлинсън от хитовата вече бивша банда One Direction ще направи първия си концерт у нас. Гостуването му в България е включено в турнето Faith in the Future. С обиколката, с която представя едноименния си нов солов албум, Луи Томлинсън ще мине през 40 града из цяла Европа.