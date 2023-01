Принц Хари се свързал с покойната принцеса Даяна чрез врачка

Принц Хари се e обърнал към медиум, за да се свърже с починалата си майка принцеса Даяна. Това пише самият той в мемоарите си, озаглавени “Spare”. Мемоарите на принц Хари "Spare" СНИМКА: Ройтерс

Фрагменти от книгата на Хари разкриват, че принцът се е срещал с жена, която твърди, че има способностите да говори с починалата му майка Даяна. Принцесата загина в автомобилна катастрофа в Париж през 1997 година. Когато инцидентът се случва, Хари е 13-годишен.

Той споделя, че е екстрасенската му е казала, че е получила съобщение от принцесата на Уелс и то било, че "синът ѝ живее живота, който тя така и не е могла да живее". And that's why Prince Harry was Princess Diana's favorite pic.twitter.com/Ggb94uHU5x — ꪖꪀᧁꫀꪶ #LiveToLead 12.31 (@Sussex__Archive) January 5, 2023

Ясновидката казала още на принца "живееш живота, който майка ти е искала за теб".

В мемоарите Хари разказва също, че е имало случай, в който неназованата врачка му е казала, че майка му е с него, тук, в този момент.

При тези думи той настръхнал и очите му се насълзили, разказва самият той в книгата.

След това жената казала на Хари, че майка му знае, че той търси обяснение и усеща объркването му. Разбира, че той има много въпроси, но отговорите им щели да дойдат с течение на времето.

В друг фрагмент Хари разказва как му е било казано, че духът на неговата майка е станал очевидец на случка, в която синът му Арчи чупи коледна играчка с лика на кралица Елизабет II.

Ясновидката разпитала подробно херцога за счупването на коледната играчка, а Хари обяснил, че Арчи се е опитал да я поправи. Тогава жената споделила с принца, че майка му се е кикотила по време на случката. prince harry is very much diana’s son pic.twitter.com/xfiak3PZ6t — michelle (@ddarveyy) January 5, 2023

В друг откъс Хари пише, че според него близката среща с леопард по време на почивка в Ботсвана с брат му Уилям е била послание от майка им.

Той приел леопарда като послание, изпратено от майка му, че всичко ще бъде наред.

Хари също така разказва, че непосредствено след трагичната катастрофа през 1997 г. за кратко е вярвал, че майка му е инсценирала собствената си смърт, пише dailymail.

Принцът много пъти минавал през тунела в Париж, където тя е загинала, опитвайки се да разбере какво всъщност се е случило в трагичната нощ, когато майка му умира.