Проклятието на Елвис застигна и единствената му дъщеря, която почина на 54 г. (Обзор)

Само преди дни Лиза Мари Пресли присъстваше на церемонията по връчване на наградите “Златен глобус”, за да подкрепи филм за баща си

Единственото дете на Краля на рокендрола Елвис Пресли - Лиза Мари Пресли, почина на 54-годишна възраст на 12 януари - 4 дни след рождената дата на баща ѝ, който щеше да навърши 88 години.

Лиза Мари е била откарана по спешност в болница в района на Лос Анджелис, след като е претърпяла сърдечен арест (внезапна сърдечна смърт - б.р.) в дома си в предградието Калабаса, пише американският сайт Ти Ем Зет, който следи живота на кинозвездите зад океана.

С натежало сърце трябва да споделя съсипващата новина, че красивата ми дъщеря Лиза Мари ни напусна. Това каза в изявление майка ѝ Присила Пресли.

“Тя беше най-страстната, силна и любяща жена, която познавам. Молим да не бъдем безпокоени, докато се опитваме да се справим с тази дълбока загуба.”

Последната публикация на Присила Пресли в официалния ѝ инстаграм профил е, когато съобщава новината, че дъщеря ѝ е приета в болница по спешност. Тя гласи: “Моята любима дъщеря Лиза Мари беше откарана по спешност в болницата. Сега тя получава най-добрите грижи. Моля ви, молете се за нея и семейството ни”. Лиза Мари Пресли и нейната майка Присила Пресли (вдясно) Снимка: РОЙТЕРС

Лиза Мари е поредната жертва на “Проклятието на Елвис”, наречено така от светски хроникьори. Като член на семейство Пресли, тя също си тръгва без време, след като баща ѝ умира едва на 42 години, а майка му - на 46.

Според книгата на историчката Сали Хьодел “Елвис: Предопределен да умре млад” легендарният певец не е злоупотребявал с наркотици в типичния за звездите смисъл на думата, а е приемал лекарства, за да се справи с редица вродени заболявания.

Здравословните му проблеми, които често са обяснявани с последиците от пристрастяване към наркотици, може да са наследени от бабата и дядото на Пресли по майчина линия. Оказва се, че те са били първи братовчеди. Трима чичовци в семейството на майката на Елвис също са починали млади, пише в. “Гардиън”. Елвис Пресли на обложката на негова плоча СНИМКА: АРХИВ

Авторката на книгата твърди, че не е случайно това, че майката на Елвис умира на 46 години, а той на 42 г. “Те са имали сходен четиригодишен период на влошаващо се здраве и това е интересно, защото тя не е приемала същите лекарства, които е приемал и той”, казва Сали Хьодел.

Лиза Мари Пресли е родена през 1968 г. и до края на живота си бе собственичка на имението “Грейсленд” в Мемфис, след като едва 9-годишна го наследява от баща си. Краля на рока умира именно там през 1977 г., а имението се превръща в популярна туристическа атракция.

Последната публична поява на певицата Лиза Мари беше на 80-ата церемония по връчването на наградите “Златен глобус” преди няколко дни. Там беше заедно с майка си - Присила Пресли, за да подкрепят биографичния филм за живота на Елвис Пресли на режисьора Баз Лурман.

Лентата, озаглавена “Елвис”, получи две номинации за “Златен глобус” и една статуетка. Номинациите бяха за “най-добър драматичен филм” и за “най-добър режисьор”. А Остин Бътлър, който влезе в ролята на Елвис, бе удостоен с първия си “Златен глобус” като най-добър актьор в драма.

“Благодаря ви, че отворихте сърцата си, спомените си, дома си за мен. Лиза Мари, Присила, обичам ви завинаги.” Така развълнуваният 31-годишен актьор благодари на семейство Пресли по време на церемонията. В края на речта си спомена и самия Елвис, като каза: “Ти беше икона и бунтар и аз те обичам толкова много. Благодаря ти”.

“Моите сърдечни поздравления за Остин Бътлър за наградата “Златен глобус” за “най-добър актьор”. Беше наистино заслужено. Той изучаваше Елвис 2 години и просто се превъплъти в него в изпълнението си. Толкова се гордея с теб, Остин”, написа в официалния си профил в инстаграм Присила Пресли.

Лиза Мари Пресли поема по пътя на баща си. През 2003 г. издава дебютния си албум To Whom It May Concern, а през 2005-а излиза и вторият ѝ Now What. И двата влизат в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200. Третият ѝ албум - Storm and Grace, е издаден през 2012 г.

Зад гърба си Лиза Мари има четири брака, като първият ѝ е с музиканта Дани Киоу. Само 20 дни след развода си с него през 1994 г. тя се омъжва за Краля на попа Майкъл Джексън. Двамата се развеждат през 1996 г., докато Джексън се бори с обвиненията в сексуален тормоз на деца. През 2002 г. тя сключва третия си брак с актьора Никълъс Кейдж, голям фен на баща ѝ. Четири месеца по-късно Кейдж подава молба за развод. Четвъртият брак на Лиза Мари е с нейния китарист и музикален продуцент Майкъл Локууд, за когото се омъжва през 2006 г., но през 2021-а разводът им е финализиран. Майкъл Джексън и Лиза Мари Пресли Снимка: РОЙТЕРС

От първия си брак с музиканта Дани Киоу Лиза Мари има две деца - 33-годишната актриса Райли Киоу и син - Бенджамин Киоу, който през 2020 г. едва 27-годишен умира.

Другите ѝ деца - 14-годишните близначки Харпър и Финли Локууд, са от последния ѝ брак с музикалния продуцент Майкъл Локууд.