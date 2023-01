Умря Вахтанг Кикабидзе, незабравимият Мимино (видео)

Известният грузински актьор, певец, режисьор и сценарист Вахтанг Кикабидзе е починал на 84 години. Това съобщи ТАСС, като се позова на грузинската телевизия, Знаменити остават ролите му във филмите на Георги Данелия "Мимино" и "Не тъгувай".

През 2008 г. след нахлуването на Русия в Грузия той се отказа от руския орден на Дружбата и престана с изявите на руска сцена. На парламентарните избори през 2020 г. оглави листа на партията на Михаил Саакашвили "Единно национално движение" и стана депутат в грузинския парламент.

Кикабидзе беше открит противник на руското нахлуване в Украйна и наскоро сподели, че е прехвърлил всичките си спестявания във фонд за подпомагане на Украйна.

След завършване на средно училище постъпва през 1955 година в Тбилиския университет, където следва две години, но не се дипломира. През 1959 година започва работа в Тбилиската филхармония, като през 1961 – 1963 година учи в Тбилиския институт за чуждестранни езици.

През 1966 г. дебютира в киното – „Среща в планините“ (режисьор – Н. Санишвили)

От 1966 г. членува в група „Орера“ като барабанист и вокал.

През 1969 г. участва във филма „Не тъгувай!“ (режисьор – Георгий Данелия). За него получава награда за най-добра мъжка роля на филмовия конкурс в Картахена през 1970 г.

През 1973 г. участва в „Мелодии от Верайския квартал“ (режисьор – Г. Шенгелая)

През 1977 г. участва в „Мимино“ (режисьор – Георгий Данелия). Получава през следващата година за ролята си Държавна награда на СССР.

През 1981 г. снима по свой сценарий филма „Бъди здрав, скъпи“ – комедия в четири новели, получила награда „Гран При“ в Габрово през 1983 г., а през 1985 г. – „Мъже и всички останали“.

През 1984 г. участва в „ТАСС е упълномощена да заяви“, за който получава наградата на КГБ.

Народен артист на Грузинската СССР (1980 г.), лауреат на много международни музикални конкурси и кинофестивали. Почетен гражданин на Тбилиси (1998 г.) През 1999 г. получава звезда на Площада на звездите в Москва, а през 2006 г. – „Грузинска звезда“ на площада пред Грузинската филхармония.

Кавалер на ордените:

Международен орден на Николай Чудотворец (за преумножаване на доброто по земята, представен от Украйна)

Международен орден на Константин Велики (представен от Русия)

Грузински орден на Честта (1994 г.)

Военен орден „Вахтанг Горгасала“ – III степен

Грузински орден на победата „Свети Георги“ – за 70-годишнината му

Руски орден на дружбата – за 70-годишнината му

Изпълнител на много популярни песни („Чито грито“, Мои года – „мое богатство“ и др.) Често гастролира в чужбина, изпълнител е на много популярни образи от известни съветски филми. От 1996 г. е вписан в международния справочник Who is Who.