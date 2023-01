Вижте как световните звезди се сбогуваха с Лиза Пресли

Том Ханкс и Рита Уилсън бяха сред първите знаменитости, изразили съболезнования към семейството на Лиза Мари Пресли след кончината ѝ, пишат задокеанските издания. Знаменитости като Пинк, Джон Траволта и Даян Уорън почетоха паметта на американската изпълнителка и авторка на песни, която по думите им е "единствена по рода си" и "умна, чувствителна и талантлива".

Единствена дъщеря на рок легендата Елвис Пресли почина в четвъртък на 54 години, малко след като е откарана в болница по спешност.

От името на семейството си Рита Уилсън написа в Instagram:

"Сърцата ни са разбити от внезапната и шокираща кончина на Лис Мари Пресли тази вечер". В дългата публикация съпругата на звездата от "Форест Гъмп" припомня за времето, което тя и мъжът ѝ прекарали миналата година с наследницата на музикалната легенда и нейните близки при промоционалното турне на филма. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от Rita Wilson (@ritawilson)

"С Том прекарахме известно време с тях през промоционалното турне на "Елвис". Лиса Мари бе така честна и пряма, уязвима, очакваща с нетърпение филма. Тя говореше така красноречиво за баща си, за това какво означава за нея този филм. Разкошните ѝ дъщери Финли и Харпър бяха с нея и разсмиваха всички ни".

Уилсън каза, че Пресли я развела из имението Грейсланд в Мемфис, Тенеси, където живял нейният родител.

"Лиса, момичето ми, така съжалявам. Липсваш ми, но зная, че ще те видя отново", написа Джон Траволта в социалните мрежи. Той изпрати обичта и съболезнованията си на дъщерите и майката на починалата певица. Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от John Travolta (@johntravolta)

Носителката на "Оскар" Марли Матлийн изказа подкрепата си към Присила Пресли "като майка". "Имах възможността да се запозная с Присила Пресли в шоуто "Танцувай със звездите" и като майка не мога да си представя болката, през която преминава, заради преждевременната кончина на Лиса Мари", написа тя в Twitter. I had the chance to know @Cilla_Presley when I was on Dancing With the Stars and as a mother, I can’t imagine the pain she must be going through with the untimely passing of Lisa Marie. I have the image of little Lisa Marie growing up. RIP Lisa Marie Presley — Marlee Matlin (@MarleeMatlin) January 13, 2023

Американската рок звезда Пинк каза, че светът "е загубил скъпоценен камък". "Сърцето ме боли, Лиса Мари, ти си единствена по рода си", написа тя в Instagram. "Смешна, с ум като бръснач, чувствителна, талантлива, остроумна, любяща, щедра, осъждаща, но винаги справедливо, лоялна и обожаваше децата си." Вижте тази публикация в Instagram. Публикация, споделена от P!NK (@pink)

Даян Уорън изрази скръбта си от тази "ужасна новина". "Целият свят изпраща обич и молитви към Присила и децата на Лиса Мари, нека те ви дадат сила", написа тя.

"От време на време много силно си пожелавам, че има живот отвъд и тази вечер са едни от тези моменти. В противен случай е твърде трудно да понеса небитието и празнотата", написа в социалните мрежи Нанси Синатра, предава БТА. Бащите им - Елвис Пресли и Франк Синатра, са се изявявали многократно заедно на сцената и участваха заедно и телевизионното предаване "Добре дошъл у дома, Елвис" през 1960 г.