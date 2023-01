Риана е обсебена от сина си

Риана е "обсебена" от момченцето си, неин син от ASAP Rocky, разкри вътрешен източник.

Изпълнителката на хита „Diamonds“ харесва да бъде майка на 8-месечния си син, чието име все още не е разкрито.

Вътрешен източник разказва пред списание „People“: "На Риана ѝ харесва да бъде майка. Тя е обсебена от момченцето си."

Изданието споделя, че изпълнителят на хита „Praise the Lord "също е много ангажирана и е страхотен баща".

По-рано Риана сподели поглед към сина си в клип, който отбеляза първата ѝ публикация в TikTok в опит да спре папараците да пускат негови "неразрешени снимки".

Това се случва, след като „Hollywood Life“ съобщи, че РоРи ще вземе сина си на дългоочакваното си изпълнение на Супербол, предаде БГНЕС.

"Този Супербол е възможност, която се случва веднъж в живота, и тя за нищо на света не би искала синът ѝ да я пропусне", каза източникът. "Тя знае, че ще бъде шумно, така че или ще го накара да носи шумоизолиращи слушалки за бебета, или ще го повери на семейството си, много от членовете на което също ще присъстват", обясни вътрешният източник.