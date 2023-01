Сали Фийлд ще получи почетната награда на Гилдията на актьорите

Сали Фийлд ще получи наградата за цялостни постижения на американската Гилдия на актьорите, съобщи Асошиейтед прес.

Актрисата е 58-ият лауреат на почетната награда. Получавали са я Хелън Мирън, Робърт де Ниро, Алън Алда, Морган Фрийман.

"Кариерата й е продължителна, защото изпълненията й са автентични и винаги излъчва симпатия и човечност - тя просто осъществява връзка. Това са част от причините, поради които тя поддържа огромната си фенска маса и невероятно богата и многопластова кариера", каза Фран Дрешър, президент на гилдията. "Сали е огромна звезда с дух на работещ актьор. Ние просто трябва да продължаваме да си вършим работата, да бъдем толкова добри, колкото можем. Всеки етап от живота на актьора носи различни възможности и ние продължаваме да работим. Сали не спира, надяваме се, че никога няма да спре".

Сали Фийлд е на 76 години. Тя е носителка на две награди "Оскар" (за "Норма Рей" и "Места в сърцето") и три награди "Еми" ("Сибил", "Спешно отделение", "Братя и сестри"). През 2015 г. получава Националния медал за изкуство, а през 2019 г. - отличието на центъра "Кенеди".