U2 презаписва 40 свои хита, събира ги в албум

Легендите от култовата банда U2 правят нови версии на 40 от златните си хитове, правени в дългогодишната им кариера. Песните ще бъдат събрани в новия им албум Songs of Surrender, който ще излезе на 17 март. With Or Without You, One, Beautiful Day, Sunday Bloody Sunday и Invisible са сред заглавията, които ще бъдат включени в две сидита, разделени на четири части. Всяка от тях носи името на член на бандата - Боно, Ди Едж, който е продуцент на албума, Адам и Лари.

“Музиката ни позволява да пътуваме във времето. През изминалите две години се вдъхновихме да разберем как биха звучали ранните ни песни в XXI век. В началото на сесиите всичко започна като експеримент, но бързо се превърна в мания, тъй като новите интерпретации се получиха изненадващо бързо. Преоткрихме потенциала на парчетата и се оказа, че една страхотна песен може да бъде вечна и неразрушима, независимо как я промениш”, казва Ди Едж за предстоящия албум.