Шакира сложи фигура на вещица на балкона си, която гледа към майката на Пике

Шакира постави фигура на вещица в реален размер на балкона на дома си, който гледа към дома на майката на Джерард Пике.

Раздялата на Шакира с испанския футболист Жерар Пике завладя отново заглавията на пресата след пускането на нейната епична песен "BZRP Music Session #53", в която разчиства сметките си с него. Бившата двойка обяви края на 11-годишната си връзка чрез съвместно изявление миналата година, но това е последният път, когато двете световни звезди направиха нещо заедно.

Бернабеу е помолила един от служителите на Шакира да обърне вещицата, за да не гледа към къщата й, която е на същата улица, според испанското шоу "Mas Vale Tarde". Испанският журналист Марк Лейрадо Милан намекна, че враждата продължава от седмици и написа в Туитър: "Преди седмици получих информация, че майката на Пике се тревожи за предполагаем ритуал, извършен с нея чрез черна вещица. Но не му отдадох голямо значение".

Love how Shakira put a life-size witch doll on her balcony pointing right at her (ex) in-laws. Being Colombian as well, I get her message and I’m pretty sure little Milan or Sasha told her (Shak) something they (In-laws) said when they were over at their grandparents 😄#Bruja 👹 pic.twitter.com/xmKRlHuJgj — | 𝙳𝚎𝚗𝚋𝚊𝚛𝚔𝚌𝚘 | (@Denbarkco) January 16, 2023

Драмата не свършва дотук, тъй като наскоро беше съобщено от испанския вестник "Marca", че Шакира строи стена, за да отдели дома си. Изданието съобщи, че телевизионна камера е видяла бетонобъркачка да работи около къщата на певицата в Барселона, пише dir.bg.

Шакира спомена бившата си свекърва в песента, пеейки на испански: "Ти ми остави свекърва като съсед. С пресата пред вратата ми и дълг към данъчните".